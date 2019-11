Verkoop e-auto’s in Europa ruim verdubbeld

De verkoop van elektrische auto’s in Europa zit fors in de lift. In het derde kwartaal verdubbelde de afzet van elektrische auto’s in de EU ruim van 32.322 in 2018 naar 73.127 in 2019, blijkt uit cijfers van de ACEA, de vereniging van Europese autofabrikanten.

Voor de eerste drie kwartalen staat de teller inmiddels op 198.464 ten opzichte van 97.994 in 2018. Tegelijkertijd daalde de vraag naar plug-in hybrides in diezelfde periode met 7,6 procent van 40.559 naar 37.493. De verkoop van e-auto’s en plug-in hybrides was goed voor 3 procent van de totale autoverkoop.

Volgens de ACEA verdrievoudigde in Nederland bijna het aantal e-auto’s dat werd verkocht in de periode van juli tot oktober: van 5816 vorig jaar naar 14.288 in 2019. In Duitsland werden de meeste elektrische auto’s verkocht: 16.896. Ook het Verenigd Koninkrijk timmerde aan de weg. Daar werden er 13.120 e-auto’s geregistreerd. In landen als Slowakije, Estland, Slovenië, Bulgarije en Griekenland gaat het echter nog maar om tientallen exemplaren. De ACEA waarschuwde eerder al dat verkoop van elektrische auto’s zeer ongelijk verdeeld is over de EU.

In het derde kwartaal zette de dalende trend voor personenauto’s op diesel door in de EU. Diesel is nu goed voor 30 procent van de verkopen, benzine bijna 60 procent. Er was stevige groei bij auto’s die rijden op LPG of aardgas en bio-ethanol: van 50.995 naar 69.362 (plus 36 procent).