’Verkoop dieselauto’s bijna gehalveerd’

De verkoop van nieuwe dieselauto’s in Nederland is de eerste helft van dit jaar met bijna de helft afgenomen. Dat heeft commercieel manager Gerhard Heijink van dienstverlener voor de branche VWE Automotive laten weten in de Nationale Autoshow op BNR Nieuwsradio.

Autodealers verkochten tot en met juni bijna 19.000 nieuwe dieselauto’s, tegen ruim 35.500 in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt neer op een afname van 47 procent. Volgens Heijink is de populariteit van diesel al een paar jaar sterk aan het afnemen, onder meer vanwege veranderde bijtellingsregels. „Vanaf 2016 is er een enorme daling in het aantal nieuw verkochte diesels zichtbaar.”

Eerder deze week bleek dat de verkoop van nieuwe elektrische auto’s in de eerste helft van dit jaar juist ruimschoots is verdubbeld. Volgens brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG werden er ruim 17.000 elektrische auto’s aan de man gebracht. Het aandeel van elektrische auto’s in de nieuwverkopen kwam daarmee op 7,6 procent, tegen 3,1 procent in de eerste helft van 2018.