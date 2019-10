Verkoop caravans en campers in de lift

De kampeerbranche verwacht dat dit jaar een recordaantal campers wordt verhandeld. Met name de tweedehands markt zit in de lift. Dit jaar verkocht de vakhandel al bijna 10.000 tweedehands kampeerauto’s en dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ook nieuwe campers zijn in trek. Voor heel 2019 schatten BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI) uit te komen op een recordaantal van 2000 stuks, tegen 1978 een jaar eerder.

Met de caravanverkoop gaat het volgens de brancheverenigingen ook goed. In de eerste negen maanden van 2019 werden in Nederland 6206 nieuwe caravans verkocht. Daarmee ligt de verkoop weer op hetzelfde niveau als in 2012. Destijds werden ruim 7500 caravans afgeleverd.

Verder komt naar voren dat inwoners van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland de meeste caravans en campers bezitten.

Traditioneel maakt de kampeerbranche de verkoopcijfers bekend voor de start van de jaarlijkse Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht die woensdag begint en tot en met zondag duurt. „De kampeerbranche zit na een dieptepunt rond 2013 alweer een aantal jaren in de lift”, stelt KCI-voorzitter Leo Diepemaat. „Het consumentenvertrouwen is ook in onze sector toegenomen door de gunstige economische omstandigheden.”