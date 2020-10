Verkoop campers nu al beter dan in heel 2019

De camperverkoop liep afgelopen maanden door de populariteit van vakanties in de regio zo goed dat de branche nu al het recordjaar 2019 heeft overtroffen. Volgens brancheorganisatie BOVAG was in het derde kwartaal zelfs sprake van een verkoopstijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er exact 2200 nieuwe kampeerauto’s geregistreerd, ondanks tegenvallende verkoopcijfers in de eerste maanden van de corona-uitbraak. In heel vorig jaar telde de branche nog maar 2074 verkopen. Waarschijnlijk profiteerde de branche afgelopen zomer van de vele Nederlanders die vanwege de viruspandemie niet op vliegvakantie konden gaan, maar in plaats daarvan op een camping dichter bij huis wilden vertoeven.

Vorig kwartaal werden er ook 2282 nieuwe caravans geregistreerd en dat is ruim 30 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Daarmee loopt de totale verkoop tot en met september ruim 1 procent voor op een jaar terug.

Maar hoe de markt voor nieuwe campers en caravans zich de komende tijd gaat ontwikkelen is zeer ongewis, geeft BOVAG aan. Voor veel toeristische gebieden in Europa geldt intussen weer een negatief reisadvies, constateert de organisatie. En wellicht zijn er nog strengere coronamaatregelen op komst in binnen- en buitenland. Ook staan het consumentenvertrouwen en de werkgelegenheid de laatste tijd onder druk.