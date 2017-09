Verkoop belang ASR levert Staat miljard op

De verkoop van het restbelang in ASR levert de Staat iets meer dan een miljard euro op. Dat viel donderdag op te maken uit een verklaring van de verzekeraar.

Via Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), die optreedt namens de Nederlandse staat, werden 30,15 miljoen aandelen ASR verkocht voor 33,75 euro per aandeel. Het NLFI had nog een belang van 20,5 procent, dat is nu volledig afgebouwd.

ASR zelf kocht bij de plaatsing 3 miljoen aandelen in. Dat werd gefinancierd uit eigen middelen.