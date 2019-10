Verkoop bedrijfswagens in EU stokt

De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie is vorige maand op jaarbasis behoorlijk lager uitgevallen. Daarmee is een einde gekomen aan de stijgende lijn bij de verkoop van bestelbusjes, vrachtwagens, bussen en touringcars die acht maanden duurde, aldus autobranchevereniging ACEA.

In september viel de verkoop op jaarbasis 10 procent lager uit. Onder meer in grote Europese autolanden als Duitsland (min 11,5 procent) en Groot-Brittannië (min 22 procent) werden minder voertuigen verkocht. Over de eerste negen maanden van dit jaar ging de EU-verkoop van commerciële voertuigen nog altijd met 4,6 procent vooruit tot ruim 1,9 miljoen voertuigen.

In Nederland daalde de verkoop van bedrijfswagens vorige maand met 13,2 procent. In de eerste negen maanden van dit jaar stegen de verkopen met 0,2 procent tot 74.352 stuks ten opzichte van een jaar eerder.