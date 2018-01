Verkoop bedrijfswagens EU omhoog in 2017

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in 2017 met ruim 3 procent gestegen naar iets meer dan 2,4 miljoen voertuigen. Dat maakte de autobrancheorganisatie ACEA bekend.

Van de grote autolanden scoorde vooral Spanje hoog. Daar steeg de verkoop van bestelbusjes, touringcars en vrachtwagens met 13,5 procent. In Frankrijk was sprake van een groei met bijna 7 procent en in Duitsland met 3,3 procent. In Italië en Groot-Brittannië daalde de verkoop juist.

Voor Nederland werden vorig jaar volgens ACEA ruim 89.000 nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat komt neer op een groei met 2,8 procent ten opzichte van 2016.