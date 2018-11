Verkoop bedrijfswagens EU blijft stijgen

De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie loopt een kleine 4 procent voor ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. Dat blijkt uit gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA over de periode januari tot en met oktober. De maand oktober was goed voor een plus van bijna 7 procent.

In de eerste tien maanden van het jaar werden alles bij elkaar bijna 2,1 miljoen bestelbusjes, touringcars en vrachtwagens aan de man gebracht. Dat waren er een jaar terug nog geen 2 miljoen stuks. In vrijwel alle landen was sprake van groei. Dat gold niet voor een aantal kleinere markten. Ook in grote autolanden als het Verenigd Koninkrijk en Italiƫ was sprake van krimp.

In Nederland werden in de eerste tien maanden van het jaar volgens ACEA 82.549 nieuwe bedrijfswagens verkocht. Dat komt neer op een groei van ruim 7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In oktober was sprake van 16 procent groei in Nederland.

Duitsland en Frankrijk noteerden beide een verkoopplus van 5,4 procent in de periode januari tot en met oktober. Oktober was met name voor Duitse verkopers van bedrijfswagen een goede maand met een plus op jaarbasis van bijna 17 procent. In Frankrijk (plus 7,3 procent) was de groei wat bescheidener.