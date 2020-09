Verkoop bedrijfsauto’s in Europa zakt weg na relatief goede maand

De verkoop van bedrijfsauto’s in Europa is in augustus flink gekrompen na een relatief goede maand. In juli draaiden autoverkopers nog minimale verliezen, maar een maand later overlegt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA minder rooskleurige cijfers.

Het aantal verkochte vrachtauto’s, bedrijfswagens, bussen en touringcars is gemiddeld 18 procent gedaald vergeleken met augustus vorig jaar. Dat komt neer op ruim 126.000 minder verkochte voertuigen. De stevige afname volgt na een relatief goede maand juli, waarin de verliezen beperkt bleven (0,9 procent). In de grote markten als Italië, Spanje en Frankrijk was toen zelfs sprake van lichte groei.

Door de coronacrisis hebben verkopers van bedrijfsauto’s het in 2020 zwaar. In de eerste acht maanden van dit jaar is de vraag naar nieuwe bedrijfsvoertuigen in de EU met gemiddeld 28,2 procent gedaald. In elk van de 27 lidstaten is een daling met dubbele cijfers geregistreerd, inclusief de vier grootste: Spanje (-36,5 procent), Italië (-26,1 procent), Frankrijk (-25,7 procent) en Duitsland (-25,1 procent).