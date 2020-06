Verkoop bedrijfsauto’s in Europa bijna gehalveerd in mei

De verkoop van nieuwe bedrijfsauto’s in Europa is in mei bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA was de krimp minder groot dan in april omdat de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, werden versoepeld. In Nederland daalde de verkoop van bedrijfswagens met 53,4 procent.

Het totale aantal registraties van bedrijfsauto’s in de Europese Unie daalde met 44,4 procent tot 109.431, nadat in april een terugval van 67 procent was vastgesteld. De uitbraak van het coronavirus raakt de economische activiteit in Europa hard, waardoor ondernemers mogelijk investeringen in het wagenpark uitstellen.