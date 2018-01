Verkoop aanhangwagens terug op niveau

De verkoop van aanhangers is bijna terug op het niveau van voor de crisis. Vorig jaar werden 21.109 exemplaren verkocht. Dat is 12,3 procent meer dan in het jaar ervoor en voor het eerst sinds 2008 weer meer dan 20.000 stuks, blijkt uit nieuwe cijfers van branchevereniging Bovag.

Tijdens de economische crisis daalde het verkoopniveau van bijna 24.500 in 2008 naar een dieptepunt van krap 14.000 in 2013. Nu de economie weer aantrekt investeren bedrijven weer meer in aanhangwagens. Vooral aanhangers voor het vervoer van bouwmaterieel (16 procent stijging), boten (16 procent stijging) en voertuigen (17 procent stijging) waren afgelopen jaar in trek. Daarnaast werden er ook nog enkele tientallen paardentrailers meer verkocht.