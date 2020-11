‘Verkiezingswinst Biden kan brexitgesprekken beïnvloeden’

De winst van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan mogelijk invloed hebben op de gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsdeal. Dat komt omdat volgens de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveny de aankomend president zijn duidelijke steun heeft uitgesproken voor de positie van Ierland in het brexitproces.

Biden is volgens Coveny een „echte vriend” van de Ieren die tijdens de verkiezingscampagne heel duidelijk heeft gemaakt dat er geen harde grens mag komen tussen Noord-Ierland en de rest van Ierland. Biden, die Ierse voorouders heeft, uitte onder meer zijn zorgen over het Goede Vrijdag-akkoord. Dat mag volgens Biden niet in gevaar komen door de brexit.

Coveny zei verder dat de zege van Biden bij de Britse regering zal leiden tot meer aandacht voor Ierse kwesties in de brexitgesprekken.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab verklaarde zondag nog dat de kwesties rond Ierland kunnen worden opgelost, zonder dat de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt geschaad. Volgens Raab heeft Londen het team van Biden verzekerd dat het Ierse vredesproces niet in gevaar zal komen.