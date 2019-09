Verhuurders panden Hudson’s weten van niks

De verhuurders van de panden waarin warenhuisketen Hudson’s Bay is gevestigd hebben nog niets gehoord over een eventuele exit van het bedrijf uit Nederland. Dat laat een woordvoerder van vastgoedonderneming Cushman & Wakefield weten.

Afgelopen weekend kwamen berichten naar buiten dat het Canadese moederbedrijf bezig is de stekker uit de Nederlandse activiteiten te trekken. De winkels in Nederland presteren ondermaats.

Cushman & Wakefield, dat „het grootste deel van de verhuurders” zegt te vertegenwoordigen, kan omwille van de vertrouwelijkheid niets zeggen over hoelang de huurcontracten nog doorlopen en onder welke voorwaarden. Eerder zei vastgoedbedrijf Wereldhave, dat in Tilburg een winkelpand verhuurt aan Hudson’s, dat het huurcontract tot 2027 is gegarandeerd.

Volgens Cushman is het heel zuur voor de eigenaren, die veel geld hebben geïnvesteerd in de panden na de ondergang van V&D en voor de komst van Hudson’s. „Er is niet één oplossing voor alle vijftien panden. Het vinden van de beste oplossingen vraagt om maatwerk en creativiteit waarbij de gemeente een cruciale partner is.”

De zegsman benadrukt wel dat de kwaliteit van het vastgoed dat nu leeg zal komen „vele malen beter” is dan ten tijde van de ondergang van V&D. Ook staat de retailmarkt als geheel er beter voor dan in 2016. „Voor nu is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en dat Hudson’s Bay zich aan de gemaakte afspraken houdt.”