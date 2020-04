Verhuurder vraagt bankroet aan voor eigenaar Kruidvat

Een Dordtse vastgoedondernemer heeft faillissement aangevraagd voor AS Watson, het Chinese moederbedrijf van Kruidvat en parfumerieketen ICI Paris in Nederland. Het concern deelde verhuurders van winkelpanden van die laatste keten in een brief mee tot nader order geen huur te kunnen betalen, omdat de filialen wegens de coronapandemie gesloten blijven.

Pieter van Loon, dat in Dordrecht een winkelpand aan ICI Paris verhuurt, vindt die eenzijdige opzegging niet kunnen en meldt bankroet te hebben aangevraagd voor AS Watson. Hij verwacht gemakkelijk aan te kunnen tonen dat het bedrijf bij meer partijen de verplichtingen niet nakomt. AS Watson heeft namelijk zelf te kennen gegeven 155 winkelverhuurders voorlopig niet te betalen.

„Ik heb geen zin om met een Chinees miljardenbedrijf juridisch de degens te kruisen”, bevestigde Van Loon na berichtgeving door nieuwswebsite Vastgoedmarkt.nl. „Maar we moeten ook een statement maken naar verhuurders. Wat zou een huurovereenkomst anders nog waard zijn. Daar wil ik een rechterlijke uitspraak over.”

Als ondernemers faillissement aanvragen voor een partij die verplichtingen niet nakomt, betekent dat niet automatisch dat een bankroet wordt toegewezen. Het is dan ook niet gezegd dat het moederbedrijf van ICI Paris en Kruidvat acuut op omvallen staat.

Van Loon verwacht enerzijds dat AS Watson bij een faillissementsprocedure weinig juridische gronden heeft om zich te verweren. Tegelijkertijd hoopt hij af te dwingen dat het bedrijf om de tafel gaat met gedupeerde verhuurders zoals hij. „Als ze me nu tegemoetkomen, trek ik het faillissement net zo snel weer in.”

De rechtbank Midden-Nederland, waar de vastgoedondernemer de aanvraag heeft ingediend, kon niet bevestigen of de aanvraag binnen is. Rechtbanken doen nooit mededelingen over lopende faillissementszaken voordat de rechter uitspraak heeft gedaan.

AS Watson laat weten in gesprek te willen gaan met verhuurders aan ICI Paris. Volgens een woordvoerder hebben verhuurders voorstellen gedaan over hoe nu om te gaan met de huur voor gesloten winkels. Het bedrijf „neemt die in overweging en gaat er volgende week op in”.