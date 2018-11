Verhuur van garageboxen  belast met btw?

In tijden van lage rendementen op de bankrekening gaan mensen op zoek naar andere beleggingsobjecten. De aankoop en verhuur van onroerend goed is daarin een aantrekkelijke mogelijkheid.

In de praktijk is de aankoop en verhuur van een garagebox veel aan de orde. De garageboxen zijn waardevast, het aankoopbedrag is te overzien en het onderhoud is kleinschalig. Bij de berekening van het rendement op de verhuur van de garagebox kan de btw echter nog een vervelend nadeel opleveren.

Parkeerplaats

De verhuur van onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw. Een uitzondering op deze regel betreft de verhuur van parkeerruimte. En een garagebox kan als parkeerruimte worden gebruikt. Een garagebox wordt in de praktijk ook vaak als opbergruimte gebruikt. Binnen de belastingwetgeving bestaat er een ‘vastgoedbesluit’ dat meer licht werpt op het gebruik van de garagebox. De garagebox wordt hier een multifunctionele ruimte genoemd die als parkeerplaats en opbergruimte kan worden gebruikt. Uit het besluit volgt dat de verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor parkeren worden gebruikt, vrijgesteld zijn van btw.

Uitspraak Hoge Raad

In 2017 heeft de Hoge Raad zich reeds over deze materie gebogen. In de casus werden elf garageboxen verhuurd. De verhuurder deed een beroep op het vastgoedbesluit, met als argumentatie dat er sprake was van verhuur van multifunctionele ruimtes. Over de verhuur werd daarom geen btw berekend. Voor de particuliere huurder –die geen btw kan verrekenen– wel zo fijn.

De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat de garageboxen naar hun aard zijn bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte. De feitelijke bestemming van de garageboxen achtte de Hoge Raad niet van belang. Een laatste argument was dat het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte in de huurovereenkomst niet is uitgesloten. De huurpenningen werden daarom alsnog met btw belast.

Huidige praktijk

De uitspraak heeft geleerd dat de contractuele bepalingen uit de huurovereenkomst prevaleren boven het feitelijke gebruik. Alleen wanneer huurder en verhuurder in de huurovereenkomst hebben vastgelegd dat de garagebox niet als parkeerruimte mag worden gebruikt, is er sprake van van btw vrijgestelde verhuur. Neem uw huurovereenkomst daarom goed door of stel de overeenkomst alsnog op wanneer dat niet bij aanvang van de verhuur is gedaan.

Uiteraard zal het ook gebeuren dat de huurder expliciet de garagebox huurt om er zijn auto in te zetten. De huursom zal dan worden vermeerderd met btw. De verhuurder kan een beroep doen op de Kleineondernemersregeling (KOR). De KOR houdt in dat wanneer de verhuurder op jaarbasis minder dan 1345 euro aan btw hoeft te betalen, er geen btw verschuldigd is.

Deze KOR wordt per 1 januari 2020 aangepast. De regeling kijkt dan niet meer naar de jaarlijks betaalde btw, maar naar de omzet. Bij een omzet van maximaal 20.000 euro kan worden verzocht de btw achterwege te laten. De btw op de kosten aan de garagebox zijn dan ook niet aftrekbaar.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl