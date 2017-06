„Verhuizers en koeriers hebben wind mee”

Verhuisbedrijven en koeriersdiensten blijven de wind in de zeilen houden. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) waren beide goed voor een gemiddelde omzetplus van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. Verhuizers profiteerden van de aantrekkende woningmarkt. Koeriersbedrijven liften mee op de stijging van onlinebestedingen door consumenten.

De transportsector als geheel behaalde in de eerste drie maanden van het jaar ruim 5 procent meer omzet op jaarbasis. Daarmee is volgens het CBS sprake van de grootste omzetstijging in zes jaar tijd. Goederenvervoer over de weg was in het eerste kwartaal goed voor een omzetstijging van 8 procent.

Binnenvaartschippers wisten te profiteren van de lage waterstand in de rivieren. Daardoor konden zij door de bank genomen minder gewicht vervoeren waardoor de prijs voor vracht steeg. In totaal ging de omzet van de binnenvaartschippers, geholpen ook door de zogeheten laagwatertoeslag, met 6 procent vooruit.

Volgens het CBS zijn bijna alle deelbranches in de transportsector qua omzet de crisis te boven gekomen. Voor de verhuizers geldt nog wel dat de omzet gemiddeld 5 procent onder dat niveau ligt. Ook het vervoer over water blijft achter bij het omzetniveau van voor de crisis.

Voor het tweede kwartaal zijn transportondernemers volgens het CBS over het algemeen positief gestemd.