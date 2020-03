‘Vergunningverlening woningbouw vanaf 2021 weer stevig op gang’

Vergunningverlening voor woningbouw komt vanaf 2021 weer stevig op gang. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in zijn vooruitzichten voor de periode 2020 tot en met 2023. De instantie verwacht dat stikstofproblemen vanaf volgend jaar „geen wezenlijk obstakel” meer vormen voor het overgrote deel van de huizenmarkt.

Het bouwinstituut denkt dat het aantal verleende vergunningen volgend jaar met 77.000 woningen kan stijgen. In 2022 en 2023 neemt dat verder toe tot 80.000 per jaar. De stikstofmaatregelen van de overheid leveren tegen die tijd ruimte op voor de woningbouw. De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur biedt als eerste de nodige ruimte. De andere maatregelen, als andere samenstelling van veevoer en een vrijwillige saneringsregeling voor varkenshouders, laten iets langer op zich wachten, maar hebben een relatief groter effect.

De EIB wijst er wel op dat een aantal regio’s nog tegen stikstofrestricties zullen aanlopen. Volgens voorlopige berekeningen van het EIB en het RIVM gaat het om de woningbouw in de regio’s Den Haag en Zuid-Kennemerland.