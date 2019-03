Vergunning pulsvissers nog eenmaal verlengd

Minister Carola Schouten van Landbouw en Visserij verlengt eenmalig de pulsvisvergunningen van de helft van de Nederlandse vissers. Hun tijdelijke vergunningen lopen vanaf volgende week af. Schouten geeft ze nu tot 1 juni om door te vissen.

De EU besloot vorige maand dat pulsvissen wordt verboden. In een brief aan de vissers, die de NOS heeft ingezien, schrijft Schouten dat ze het verbod betreurt, maar dat ze niet verwacht dat ze er nog iets aan kan veranderen. Ze wil vissers met een tijdelijke vergunning de tijd geven om op andere vismethodes over te stappen. Daarom worden de vergunningen verlengd die in april aflopen.