„Vergoeding voor meer aandelenleaseklanten”

Circa 1500 gedupeerden in de zogeheten aandelenlease-affaire kunnen na een eerdere afwijzing van hun claim door de Belgische bank Dexia, alsnog aanspraak maken op schadevergoeding. Claimorganisatie Leaseproces concludeert dat dinsdag naar aanleiding van een recent gepubliceerd vonnis van de Hoge Raad.

Aandelenlease, een constructie waarbij geleend geld wordt belegd in aandelen, was in de jaren negentig erg populair. Maar toen vlak na de eeuwwisseling de internetzeepbel barstte, bleven honderdduizenden Nederlanders met een fikse restschuld zitten. Daar stelden zij in veel gevallen de aanbieder voor aansprakelijk. Er kwam een collectieve regeling, maar daar namen veel gedupeerden geen genoegen mee.

De uitspraak betreft een klant die zijn aandelenleasecontract liet vernietigen omdat de overeenkomst niet, zoals verplicht, was mede-ondertekend door zijn vrouw. Dexia meende dat hij dit te laat deed, waardoor zijn claim zou zijn verjaard. De Hoge Raad vindt echter dat beleggers eerst de uitkomst van collectieve procedures mochten afwachten, voordat zij hun overeenkomst vernietigden.

Leaseproces heeft naar eigen zeggen circa 1500 klanten die in hetzelfde schuitje zitten. Ook zij moeten volgens de claimorganisatie in principe hun volledige inleg, de restschuld en wettelijke rente vergoed krijgen. In totaal zal Dexia hen naar schatting zo’n 23 miljoen euro moeten betalen.