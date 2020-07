Vereniging van banken: overheid maakt lenen aan boeren lastig

De steeds veranderende wet- en regelgevingseisen die de overheid stelt, maakt het voor banken lastig om aan boeren en tuinders te lenen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een notitie die is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Doordat de kosten stijgen maar de opbrengsten niet in gelijke verhouding meestijgen, staat het inkomen voor veel boeren en tuinders al jaren onder druk. Daarbij maken de stelselmatige veranderingen in regelgeving en maatschappelijke behoeften „een strategische koers met bijbehorende meerjarige investeringen nagenoeg onmogelijk”, aldus de NVB.

De vereniging waarschuwt daarnaast voor nieuwe richtlijnen waar banken vanaf 2023 mee te maken krijgen, de zogenoemde Bazel IV-richtlijnen. Die houden in dat ondernemers meer op rentabiliteit en liquiditeit worden beoordeeld bij een financieringsaanvraag, in plaats van op waarde van bezittingen als grond, gebouwen en installaties. De liquiditeit en rentabiliteit geven aan of ondernemingen genoeg geld in kas hebben om hun schulden op korte termijn te kunnen betalen en of investeringen op lange termijn iets opleveren. Juist bij boeren is die situatie doorgaans erg wisselvallig, waardoor banken minder mogelijkheden hebben om hen te financieren.

De banken noemen duurzame verdienmodellen cruciaal voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector. De overheid zou zich volgens hen daarom meer moeten inzetten voor het stimuleren van een eerlijke prijs, ondernemerschap en kennisontwikkeling en een gelijk internationaal speelveld.