Verenigde Staten helpen Toyota aan meer winst

Toyota heeft voor de derde keer dit gebroken boekjaar zijn winstverwachting verhoogt. Dat heeft de Japanse automaker te danken aan goede prestaties in de Verenigde Staten waar het meer auto’s verkocht. Dat compenseerde kleine dalingen in de verkopen in Japan en Europa ruimschoots.

Na het derde kwartaal gaat de Japanse automaker uit van een nettowinst voor het hele jaar van 2,4 biljard yen, ongeveer 17,8 miljard euro. Ook de verwachte autoverkopen schroefde het bedrijf omhoog.

De omzet in de eerste negen maanden steeg met 8 procent naar 21,8 miljard yen. In diezelfde periode van april tot en met december ging de nettowinst met meer dan 40 procent omhoog tot 2 biljard yen.