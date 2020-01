‘Verenigde Staten en India proberen handelspact af te ronden’

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer reist half februari af naar India om de laatste hand te leggen op een handelsakkoord met het Aziatische land. Dat moet worden getekend als president Donald Trump eind februari zijn eerste officiële staatsbezoek brengt aan India. Dat melden anonieme bronnen aan persbureau Bloomberg.

Zowel Trump als de Indiase premier Narendra Modi heeft belang bij om snel een handelsdeal te tekenen. Trump kan in de aanloop tot de verkiezingen alle positieve publiciteit gebruiken, te midden van de impeachmentprocedure die tegen hem loopt. Hij kan zijn imago als onderhandelaar verder versterken nadat hij eerder al een voorlopige handelsdeal afsloot met China. Ook Modi is gebaat bij goed nieuws. India kampt met de laagste economische groei in ruim tien jaar. De landen hebben weinig voortgang geboekt met de onderhandelingen sinds Modi in september een bezoek bracht aan de Verenigde Staten.

India lijkt bereid om een streep te trekken door prijsplafonds op medische apparatuur. De VS stonden India tot vorig jaar toe om ongeveer 2000 producten zonder tarieven te exporteren en gaan een dergelijke uitzonderingsregel mogelijk herinvoeren.