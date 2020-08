‘Verenigde Staten en China praten binnenkort over handelsrelatie’

De Verenigde Staten en China gaan binnenkort praten over hun handelsbetrekkingen. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese handelsministerie gezegd. Een exacte datum is niet genoemd maar de handelsgesprekken zouden „spoedig” plaatsvinden.

Eind vorige week werden gemaakte afspraken nog uitgesteld. Toen werd verwacht dat de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer, minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He met elkaar zouden praten over de onderlinge handelsrelatie. Zaterdag was het precies een half jaar geleden dat het in januari getekende handelsakkoord tussen beide grootmachten in werking trad.

Die deal betekende een gedeeltelijk einde van de slepende Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Maar er waren nog veel zaken waarover nog onenigheid bestond tussen Washington en Peking. Daarom moest er eigenlijk verder worden onderhandeld over vervolgdeals. De onderlinge spanningen zijn evenwel weer opgelopen. President Donald Trump beschuldigde China er de laatste tijd geregeld van informatie achter te houden over het coronavirus. De grootmachten liggen ook in de clinch over de situatie in Hongkong en mogelijke spionage door techbedrijven als Huawei en TikTok.