Verenigd Koninkrijk snoeit in groeiraming

De economie van het Verenigd Koninkrijk zal dit jaar minder hard groeien dan eerder werd verwacht. Dat maakte de Britse minister van Financiën Philip Hammond bekend bij zijn halfjaarlijkse raming voor de overheidsfinanciën.

De Britse economie groeit dit jaar naar verwachting met 1,2 procent. Eerder werd er nog uitgegaan van een groei van 1,6 procent in 2019. Daartegenover staat dat het begrotingstekort de komende jaren naar verwachting 3 miljard pond (3,5 miljard euro) lager uitvalt dan in oktober werd gedacht.

Bij de nieuwe ramingen gingen onderzoekers ervan uit dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie met goede afspraken verlaat. Nu het Britse parlement andermaal een principeakkoord tussen Londen en Brussel heeft verworpen, is zo’n brexitdeal allerminst zeker. Hammond waarschuwde dat de gevolgen van een zogeheten no-dealbrexit voor de economie nog onbekend zijn. „Onze belangrijkste taak is die onzekerheid weg te nemen”, zei hij in het Lagerhuis.