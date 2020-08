„Verduurzaming huis onrendabel”

Verduurzamen van de eigen woning is zonder extra subsidies niet rendabel voor huizenbezitters. Energie-expert Jan-Willem van der Groep denkt daar anders over.

Zo is een huishouden dat zijn woning met energielabel D wil opkrikken tot energieneutraal daar gemiddeld 35.000 euro voor kwijt, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving in een maandag verschenen rapport. Dat levert maandelijks een besparing van 50 euro op aan woonlasten, maar daarmee duurt het meer dan dertig jaar voordat de investering is terugverdiend.

Volgens PBL geldt voor vrijwel alle huishoudens dat investeringen die ze doen voor het energieneutraal maken van hun huis niet worden terugverdiend.

PBL: verduurzamen eigen woning is nu niet rendabel

Als er geen aanvullend beleid komt, zal de bijdrage die woningbezitters leveren aan het behalen van de doelen in het klimaatakkoord flink lager zijn dan die waar de overheid nu rekening mee houdt, stelt het PBL. In het Klimaatakkoord staat dat alle woningen in Nederland in 2050 energieneutraal moeten zijn.

In een reactie stelt Vereniging Eigen Huis dat het een verkeerd signaal is dat diverse subsidies voor verduurzaming zijn of worden versoberd. Zoals bijvoorbeeld de geplande afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Woordvoerder Hans André de la Porte: „Wij juichen aanvullend beleid toe. Zo zou er voor elke losse isolatiemaatregel subsidie moeten zijn. Niet –zoals nu het geval is– alleen bij het nemen van twee maatregelen.”

Volgens De la Porte laat het PBL-rapport zien dat de regering vol aan de bak moet om woningeigenaren te helpen. „Dat is ook de afspraak. Een belangrijk begrip over de energietransitie in het Klimaatakkoord van 2019 is woonlastenneutraal. Dat betekent dat de woonlasten van huiseigenaren niet stijgen als ze bijvoorbeeld isolatiemaatregelen nemen.”

Kant-en-klaar

Energie-expert Jan Willem van der Groep, meelezer van het rapport, distantieert zich van de sombere conclusie van het PBL. Hij geeft aan dat het PBL zonder toestemming zijn naam heeft vermeld. „Woningen kunnen op termijn zeker woonlastenneutraal verduurzaamd worden. Prijzen van energie gaan omhoog. Daarnaast dalen de kosten van maatregelen. Zeker als de markt met kant-en-klare oplossingen komt om woningen compleet te verduurzamen,”

Van der Groep plaatst meer kritische kanttekeningen bij het rapport. „Zo wordt er gerekend met een voorbeeldwoning van 110 vierkante meter. Om op basis daarvan zulke uitspraken te doen, vind ik te kort door de bocht.”

Verder gaat het rapport volgens hem niet uit van het meest gunstige moment voor investeringen in de woning: bij verhuizingen. „Er zijn per jaar 220.000 mutaties. Dat is voor velen een natuurlijk moment om achterstallig onderhoud of een renovatie uit te voeren. Door verduurzamingsmaatregelen dan direct mee te nemen, worden die goedkoper. Op dat mutatiemoment zou de overheid meer moeten sturen.”

Verder benadrukt de energie-expert dat PBL rekent met het energieneutraal maken van woningen. „Sommige losse investeringen zijn sowieso rendabel. Denk aan zonnepanelen, kierdichting en ook spouwmuurisolatie.”

Van der Groep wil er voor waken om alleen door een kostenbril te kijken naar verduurzaming van woningen. „Het gaat niet alleen om energiebesparing. Een duurzamere woning is ook een meer waardevolle, comfortabele en gezonde woning. Dat mag toch ook geld kosten? Daarnaast doen we het niet te vergeten voor het klimaat. Al zal maar een klein percentage mensen daarom willen investeren. Het moet wat opleveren. Een warmtepomp die in de zomer ook nog koelt? Prettig, dat extra comfort.”