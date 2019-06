‘Verduurzaming appartementen schiet niet op’

De verduurzaming van appartementen schiet maar niet op door de hoge kosten, de wirwar aan regels en het ontbreken van duidelijk overheidsbeleid. Voor de meeste verenigingen van eigenaren (vve) van appartementencomplexen is onderhoud van het gebouw een groter vraagstuk dan de vergroening ervan. Ook veiligheid, het eigen vve-bestuur en de financiën vragen veel tijd, aandacht en inzet.

Dat meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek onder ruim duizend appartementseigenaren. Uit de enquête komt naar voren dat 4 procent van de vve’s op dit moment bezig is om het appartementsgebouw energiezuinig en uiteindelijk aardgasvrij te maken. Circa een derde van de ondervraagden zegt zich te oriënteren.

Vergeleken met 2012 zijn vve’s volgens de VEH actiever geworden. Volgens de wet moet iedere vve een reservefonds hebben waarmee noodzakelijke kosten voor onderhoud van het gebouw kunnen worden betaald. In 2012 had 85 procent een dergelijke spaarpot, nu is dat 93 procent.