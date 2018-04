„Verdubbeling luchtvaartreizigers verwacht”

Het aantal reizigers in de wereldwijde luchtvaart zal naar verwachting in 2036 bijna zijn verdubbeld ten opzichte van de 4 miljard passagiers in 2017. Dat denkt brancheorganisatie IATA.

De organisatie denkt het aantal passagiers in de periode tot 2036 met nog eens 3,8 miljard zal toenemen. In een toespraak stelt IATA-directeur Alexandre de Juniac dat het een enorme opgave zal worden om die groei in goede banen te leiden. Hij roept partijen in de luchtvaartsector dan ook op beter gebruik te maken van beschikbare informatie en zich aan de wereldwijde normen te houden om te zorgen dat deze groei veilig opgevangen kan worden.