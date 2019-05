Verdubbeling elektrische auto’s op weg

Het aantal volledig elektrisch aangedreven auto’s in Nederland is afgelopen jaar verdubbeld. Op 1 januari 2019 ging het om bijna 45.000 voertuigen, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebaseerd op cijfers van wegverkeersdienst RDW.

Daarmee tonen volledig elektrische auto’s een forse groeispurt. Begin 2014 waren er nog 4600 van deze auto’s en vijf jaar later is dit dus bijna vertienvoudigd. Vorig jaar kwamen er per saldo bijna 23.000 volledig elektrische auto’s op de weg bij. De Tesla Model S is de meest voorkomende volledig elektrische auto in Nederland met ruim 12.000 stuks, aldus het CBS.

Het totale aantal stekkerauto’s, met dus ook plug-in hybrides, lag op 1 januari op bijna 139.000, wat neerkomt op 1,6 procent van alle personenauto’s in Nederland. Het merendeel van deze stekkerauto’s is voor zakelijk gebruik.