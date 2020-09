Verdubbeling aantal kilometers elektrische auto’s in 2019

Het aantal kilometers dat werd afgelegd met volledig elektrische auto’s is meer dan verdubbeld in 2019. Het gaat om een toename van 121,9 procent. Vergeleken met 2018 daalde het aantal dieselkilometers en steeg het aantal benzinekilometers vorig jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal legden Nederlandse personenauto’s in 2019 ruim 122,5 miljard kilometers af in binnen- en buitenland, dat is 0,7 procent meer dan het jaar ervoor. Deze toename werd veroorzaakt door de groei van het Nederlandse wagenpark, dat met 1,9 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder.

Nederland telde vorig jaar 108.600 volledig elektrische en 106.500 plug-in hybride auto’s. De kilometers afgelegd door plug-in hybrides namen voor het tweede jaar op rij af. Beide categorieën elektrische auto’s zijn samen goed voor 3,1 procent van alle autokilometers in 2019.