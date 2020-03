Verdiep je eens in je pensioen

Voor vijftigers van nu lijkt de pensioendatum nog ver weg. Een kalmerend danwel verontrustend klusje voor deze tijd waarin mensen veel thuis zijn: op een rijtje zetten wat er –onder het voorbehoud van Jakobus– in het verschiet ligt.

Digitaal overzicht

Pensioen opbouwen is een zaak van lange adem. En iets waar de meeste mensen gewoonlijk niet zo bij stilstaan. Niet bij wat het maandelijks kost en ook niet bij wat het uiteindelijk oplevert. De post die pensioenfondsen met enige regelmaat versturen is wel een soort aansporing om je daar eens wat meer in te verdiepen. Maar de getallen die in deze overzichten staan zijn voor een leek helaas een soort abracadabra. Recent nam ik de moeite om me aan te melden op mijnpensioenoverzicht.nl. Dat blijkt kinderlijk eenvoudig: mijn DigiD opsnorren kostte nog de meeste tijd. Inmiddels weet ik dat ik –bij leven en welzijn– pas als ik 67 jaar en zeven maanden ben AOW krijg. Maar ook dat twee van de drie pensioenfondsen waarbij ik ben aangesloten al bij 65 jaar pensioen uitkeren.

Tegenwind

Misschien nog wel belangrijker dan het moment waarop de diverse potjes bedragen beginnen uit te keren is de vraag: om hoeveel geld gaat het eigenlijk? En: wat koop je daar dan voor? Op mijnpensioenoverzicht.nl worden de diverse geldstromen keurig bij elkaar opgeteld en omgerekend naar een nettobedrag per maand. Dat maakt het opeens een stuk concreter. Je ziet in één oogopslag wat het verschil is met het huidige nettosalaris. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het geeft wel enigszins een indruk. Overigens staat er wel nadrukkelijk bij dat het bij die bedragen om een indicatie gaat. Bij economische tegenwind kan het lager uitvallen, als er sprake is van vette jaren kan de uitkering hoger zijn. De vraag rijst of bij het tegenwindscenario ook met iets ingrijpends als de huidige coronacrisis rekening is gehouden.

>>mijnpensioenoverzicht.nl



Schijf van Vijf

Voor de vraag hoeveel iemand na de pensioendatum te besteden heeft, is natuurlijk niet alleen de hoogte van de AOW en de pensioenuitkering van belang. Misschien is tegen die tijd de hypotheek wel afgelost. Of is er sprake van een flinke spaarrekening. Wie een completer –maar natuurlijk speculatief– financieel plaatje van het gepensioneerde leven wil opstellen zou de pensioenschijf-van-vijf van wijzeringeldzaken.nl in kunnen vullen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook het huidige inkomen, de hoogte van de hypotheek, de waarde van het huis en de grootte van de auto meegenomen. En dat wordt weer gekoppeld aan een toekomstig uitgavenpatroon. Om dat niet al te rooskleurig in te schatten, staan er alvast suggestiebedragen van vergelijkbare huishoudens bij. Eén druk op de knop en je weet hoe het ervoor staat. Althans: volgens het model.

>>wijzeringeldzaken.nl