Verdere omzetdaling voor telecombedrijf KPN

KPN heeft de omzet in het tweede kwartaal zoals verwacht verder zien dalen. Het telecomconcern wijt dat nog altijd aan strengere regels voor roaming die vorig jaar zomer van kracht werden. KPN wist wel meer klanten aan zich te binden, zowel bij consumenten als in de zakelijke markt.

KPN behaalde een omzet van 1,4 miljard euro. Dat is 1,5 procent minder dan een jaar eerder. Het geschoonde bedrijfsresultaat (ebitda) daarentegen nam met 1,3 procent toe tot 577 miljoen euro. De nettowinst viel met 137 miljoen euro 15 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het hogere bedrijfsresultaat is vooral te danken aan bezuinigingen. Het nog lopende kostenbesparingsprogramma heeft het bedrijf al 175 miljoen euro aan structurele besparingen opgeleverd. Dat het nettoresultaat lager uitpakte, komt mede doordat KPN minder dividend ontving uit zijn belang in Telefónica Deutschland.

Sinds juni vorig jaar mogen telecombedrijven klanten geen torenhoge kosten meer in rekening brengen voor mobiel dataverkeer in andere EU-landen. Dat kost KPN heel wat omzet. Daarnaast kampt het bedrijf in de mobiele markt nog altijd met felle concurrentie die de tarieven drukt.

De sterke daling van de inkomsten uit mobiel zorgt ervoor dat ook de totale omzet van de consumententak is gedaald. De zakelijke tak, jarenlang het zorgenkindje van KPN met gestaag dalende omzetten, liet daarentegen een lichte stijging van de opbrengsten zien.

„Al met al zijn we goed op weg om onze vooruitzichten voor heel 2018 te realiseren”, concludeert de in april aangetreden topman Maximo Ibarra. KPN gaat uit van een geschoond bedrijfsresultaat in lijn met dat van vorig jaar. De opvolger van Eelco Blok komt in november met nieuwe toekomstplannen.