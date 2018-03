Verdenking vogelgriep op eendenbedrijf in Kamperveen

Op een pluimveebedrijf in Kamperveen (Overijssel) heerst vermoedelijk hoogpathogene (zeer besmettelijke) vogelgriep. Dat schrijft Boerderij dinsdagmorgen op zijn website. Volgens het vakblad komt het ministerie van Landbouw later op de dag met officiële berichtgeving.

De bewuste boerderij is een eendenbedrijf dat ook in 2014 en 2016 door hoogpathogene vogelgriep werd getroffen.

Twee weken geleden werd hoogpathogene vogelgriep van het type H5N6 vastgesteld op een kippenboerderij in het Groningse Oldekerk. In december vorig jaar bleek een eendenbedrijf in Biddinghuizen besmet. Ook dat bedrijf was al eerder door de ziekte getroffen: in 2016.

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders bevestigt tegenover De Stentor dat inderdaad vogelgriep is vastgesteld in Kamperveen. „Dit is afschuwelijk nieuws. We hoopten er net vanaf te zijn. Meestal is dit de periode dat de wilde vogels (die vogelgriep overbrengen, red.) wegvliegen en dat het vogelgriepgevaar dus wijkt. Daarom komt dit nieuwe geval ook keihard aan.”

Als het inderdaad om hoogpathogene vogelgriep gaat, wordt het bedrijf geruimd. Bedrijven die binnen een straal van een kilometer liggen, werden bij eerdere gevallen preventief geruimd. In een wijdere omgeving werd dan een vervoersverbod afgekondigd.