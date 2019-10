Verdeeld slot op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten. Een stortvloed aan bedrijfsresultaten bood de markt wisselende signalen. Beleggers waren bovendien terughoudend in afwachting van de Amerikaanse Federal Reserve, die waarschijnlijk na het slot van de Europese beurshandel het rentetarief in de Verenigde Staten zal verlagen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde een fractie lager op 581,61 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 865,91 punten. De beurs in Parijs klom 0,5 procent na een iets sterker dan verwachte groei van de Franse economie. Londen won 0,4 procent en Frankfurt daalde met 0,2 procent.

Staalmaker ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een verlies rond de 3,5 procent. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van ruim 3 procent.

ICT Group leverde bijna 9 procent in bij de kleinere bedrijven. De automatiseerder zag het kwartaalresultaat flink dalen. Heijmans verloor een kleine 5 procent na een handelsupdate. De bouwer sprak daarin zijn zorgen uit over de stikstofcrisis in Nederland. Centenfonds Esperite verdubbelde bijna in beurswaarde op de lokale markt. Het Financieele Dagblad (FD) meldde dat het stamcelbedrijf toch niet failliet is.

Elders in Europa stonden automakers in de schijnwerpers na fusienieuws in de sector. PSA dikte zo’n 4,5 procent aan in Parijs. De eigenaar van Peugeot, Citroën en Opel bevestigde met Fiat Chrysler te praten over een fusie. Fiat Chrysler werd in Milaan 9,5 procent meer waard. Concurrent Renault, die eerder dit jaar ook flirtte met het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler, raakte dik 4 procent kwijt.

Deutsche Bank zakte bijna 8 procent. De grootste bank van Duitsland leed afgelopen kwartaal opnieuw een flink verlies. De Britse bank Standard Chartered zag de kwartaalwinst fors groeien en steeg een kleine 3 procent. De kwartaalcijfers van de Franse cosmeticagigant L’Oréal werden beloond met een koerswinst van bijna 8 procent.

De euro noteerde op 1,1123 dollar, tegen 1,1107 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 54,54 dollar. De prijs van Brentolie zakte met 1,1 procent tot 60,92 dollar.