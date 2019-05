Verdeeld beeld op Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen lieten vrijdag een verdeeld beeld zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat later op de dag naar buiten komt. De omzetten op de beurzen waren relatief laag, doordat de belangrijke financiële markten in Tokio en Shanghai nog altijd gesloten waren vanwege nationale feestdagen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de plus. Het Chinese internetbedrijf Tencent, een zwaargewicht in Hongkong, zakte 0,8 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung verloor 1 procent. De All Ordinaries in Sydney was vlak.

In Shanghai, waar de beurs sinds 1 mei gesloten is, gaat de handel maandag weer van start. In verband met het aftreden van de Japanse keizer Akihito en de kroning van zijn 59-jarige zoon Naruhito werd er in Japan de hele week niet gehandeld. De markt in Tokio gaat volgende week dinsdag weer open.