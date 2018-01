Verbranding fipronilmest loopt vast

Kippenboeren blijven voorlopig zitten met vervuilde fipronilmest. BMC Moerdijk, de enige gespecialiseerde verbrandingscentrale voor de vervuilde kippenmest, gaat vanaf half mei zes weken dicht voor groot onderhoud.

Boeren blijven daardoor met 11.000 ton vervuilde kippenmest zitten, vertelt Eltjo Bethlehem van het Poultry Expertise Centrum. Dat is echter berekend op basis van meldingen van pluimveehouders zelf, dus er kan nog meer mest liggen.

Die mest ligt opgeslagen op hun bedrijven. Een gezondheidsrisico is dat niet direct. „Maar die bedrijven kunnen dan nog niet het certificaat krijgen dat ze fipronilvrij zijn en dat kan problemen opleveren voor de export.” Ook zijn er praktische problemen, want de besmette mest moet gescheiden bewaard worden van schone mest.

BMC Moerdijk kan per week rond de duizend ton fipronilmest verwerken, maar die moet dan niet te nat of te droog zijn. Directeur Kees de Regt verwacht dat zijn bedrijf mogelijk nog tot „heel ver in 2018” de besmette mest verwerkt.