‘Verboden’ iPhones weer in Duitse winkels

Apple verwacht in Duitsland weer bepaalde versies van zijn iPhone te kunnen verkopen die eerder in de ban werden gedaan. De techreus rust de bewuste smartphones uit met chips van Qualcomm. Dat bedrijf dwong in december met succes een Duits verbod op de telefoons af.

Qualcomm en Apple vechten wereldwijd een ruzie uit over patenten. De chipgigant heeft in meerdere landen rechtszaken aangespannen wegens vermeende patentschendingen door Apple. De maker van iPhones beschuldigt Qualcomm er op zijn beurt van misbruik te maken van een dominante marktpositie door veel te hoge prijzen voor zijn technologie te vragen.

In München behaalde Qualcomm een kleine overwinning. De rechter oordeelde dat oudere versies van de iPhone 7 en iPhone 8 inderdaad inbreuk maakten op intellectueel eigendom van Qualcomm en legde de verkoop ervan aan banden. Door chips van Intel te vervangen door die van Qualcomm, is Apple van dat verbod af. Nieuwere iPhones blijven wel werken met Intel-chips.