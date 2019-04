„Verbod pulsvissen is klap voor visserij”

Het verbod op pulsvissen is een „enorme klap” voor Nederlandse vissers. Dat stelt branchevereniging voor kottervissers Visned in een reactie op de bevestiging van het Europese Parlement van het reeds aangekondigde verbod.

Volgens de Nederlandse vissers, die bovengemiddeld zwaar ingezet hebben op pulsvissen, is de beslissing genomen op foutieve gronden. Zo zou pulsvissen wetenschappelijk bewezen beter zijn voor de natuur en de visserijondernemer. Het Europese Parlement ging daar niet in mee.

Visned wijst erop dat niet alleen de vissers investeringen in de techniek van enkele tonnen zien verdwijnen. „Het is een sectorbreed probleem. De faciliteiten aan wal worden gedragen door een relatief kleine groep ondernemers. Het verbod op pulsvisserij doet de waarde van bedrijven verdampen”, zo staat in een verklaring.