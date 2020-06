‘Verbod op maaltijdbezorgers onder 16 moet worden uitgesteld’

Het verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de zestien jaar per 1 juli geeft veel bedrijven „onoverkomelijke problemen”. Dat schrijft ProFri, vakvereniging voor Professionele Frituurders, dinsdag in een brief aan Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vereniging vraagt de staatssecretaris het verbod uit te stellen tot 1 oktober.

De inspectie SZW heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zaterdag om het verbod gevraagd. Bij jonge maaltijdbezorgers ziet de inspectie SZW verschillende gevaren, zoals werken onder tijdsdruk en onveilige verkeersomstandigheden. Jongeren tot zestien jaar mogen op dit moment volgens de wet alleen „lichte arbeid” verrichten en niet na 19.00 uur werken.

ProFri vindt dat er een te korte termijn tussen het aankondigen en het invoeren van het verbod zit. Voor 15-jarigen golden al wel beperkingen, maar het „plotselinge totaalverbod” stelt bedrijven voor grote problemen, aldus ProFri. „Onze achterban wordt geconfronteerd met een vrijwel onmogelijke opgave om binnen een dag vervanging te vinden voor 15-jarige vakantiewerkers waarmee al afspraken zijn gemaakt.”