‘Verbijstering om sluiten subsidieloket voor elektrische auto’

De beslissing van het kabinet om het loket voor de aanvraag van een aankoopsubsidie voor een nieuwe elektrische auto op korte termijn te sluiten, kan niet op bijval rekenen uit de sector. Brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging zeggen verbijsterd te zijn over de aankondiging. „Het kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen”, aldus de klagers.

Voor het kopen of privé-leasen van een nieuwe elektrische auto kunnen consumenten 4000 euro aan subsidie aanvragen, voor een tweedehands exemplaar is 2000 euro beschikbaar. Het kabinet heeft voor de regeling 250 miljoen euro gereserveerd tot 2025. Dit was afgesproken in het klimaatakkoord.

Het kabinet liet nu in een Kamerbrief weten dat het loket voor nieuwe subsidieaanvragen zo snel mogelijk sluit, omdat de pot geld voor dit jaar op is. Het loket gaat dan vanaf 1 januari weer open. Alle subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari 2021, worden wel behandeld.

BOVAG-voorzitter Han ten Broeke verwijt het kabinet jojo-beleid. Hij wijst erop dat op 1 januari een hele hausse aan koopcontracten in een keer ingediend zullen worden. „We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen EV-subsidie beschikbaar. Terwijl 2021 het jaar van de doorbraak van de EV voor de particulier zou moeten worden.”

Zonder een doorschuifregeling zal de subsidieregeling naar verwachting van de BOVAG-preses elk jaar korter dan een week openstaan. Daarbij zullen veel particulieren in onzekerheid verkeren over het al dan niet toegekend krijgen van een subsidie.

„Deze subsidiebingo leidt tot ernstige marktverstoring en demotiveert bovendien om een elektrische auto aan te schaffen doordat gemaakte afspraken wederom niet na worden gekomen”, zegt RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck. „Bovendien komen hierdoor mogelijk minder elektrische auto’s voor de Nederlandse markt beschikbaar, juist in een tijd dat het aanbod aan betaalbaardere modellen toeneemt.”

BOVAG en RAI Vereniging hebben naar eigen zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd dat de subsidiepot voor 2020 snel leeg zou zijn. Ze roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen en de financiële speelruimte voor de subsidie beter te benutten.