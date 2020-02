‘Verbied financiering olie- en gaswinning in Noordpoolgebied’

De winning van olie- en gas in het poolgebied en de financiering daarvan moeten worden verboden. Daarvoor pleiten milieuorganisatie Greenpeace en de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, World Animal Protection en PAX. Ze wijzen in een nieuw rapport met een beschuldigende vinger naar Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen, die winning in het kwetsbare gebied mede mogelijk maken.

Zo zou ING in de periode 2016 tot en met 2019 3,4 miljard euro hebben uitgeleend aan energiebedrijven die actief zijn met de winning van olie of gas rond de Noordpool. Bij ABP gaat het om een belegging van 3 miljard euro. PFZW en PMT zijn ieder goed voor circa 900 miljoen euro aan dergelijke ‘foute’ investeringen en ook Aegon, ABN AMRO en Nationale-Nederlanden worden als boosdoeners aangemerkt. Alles bij elkaar gaat het om ruim 10 miljard euro aan Nederlandse investeringen, aldus de klagers.

In de Tweede Kamer wordt 11 februari gepraat over de Nederlandse betrokkenheid bij het Noordpoolgebied. Greenpeace en de Eerlijke Bankwijzer wijzen op een aangenomen motie uit 2014 waarin de regering werd opgeroepen om zich in te zetten voor „het vrijwaren van de Arctische regio van olie- en gaswinning.” Zij vinden dat de Tweede Kamer daarom moet ingrijpen.