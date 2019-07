Verbazing in Eindhoven over bezorgrobot van de toekomst

Albert Heijn test deze twee weken een bezorgrobot op de High Tech Campus in Eindhoven. Werknemers geven via een app hun bestelling door, waarna de robot op pad gaat. „Het gaat ons vooral om de testervaring.”

Langzaam begint de bezorgrobot aan zijn missie. Even wiegt het apparaat heen en weer, ‘dansen’ noemen de onderzoekers dat. Daarmee detecteren sensoren de locatie en omgeving van de wagen. Een paar seconden later zet de bezorgrobot zich met behulp van zijn ingebouwde kaart en ingebouwde camera’s in beweging en kan de klant zich naar het ophaalpunt spoeden.

Twee mannen staan al op de afgesproken locatie te wachten, als de wagen drie minuten later arriveert. „We wilden de robot gewoon uitproberen”, zegt Jeroen Martin, die een ontbijtsmoothie bestelde en een paar belegde broodjes.

Superhandig

Martin haalt het Albert Heijn-tasje uit de opengeklapte langwerpige klep. Hij wijst naar een donkerkleurig gebouw. „Ik werk daar en het lijkt me superhandig als je in de toekomst niet altijd je werkplek hoeft te verlaten als je druk bent. Met deze snelheid (de robot kan tot acht kilometer per uur, GvB) zie ik bezorging in de toekomst nog niet gebeuren, maar als de robot sneller gaat en het voor je deur bezorgt, lijkt dat me ideaal.”

Projectleider Brouwer staat van een afstandje te kijken terwijl haar collega’s een enquête afnemen bij Martin en zijn collega. „Klanten downloaden de app en vullen hun gegevens in. Ze voeren een afhaalpunt naar keuze in en plaatsen hun bestelling. Wij pakken die bestelling op in de Albert Heijn to go en sturen de robot op weg”, gaat ze het proces langs. „Mensen zijn heel enthousiast. We kunnen maar een paar bestellingen per uur aan en de app is regelmatig overbelast.”

Dode hoek

Terwijl de robot zich weer in gang zet, kijken omstanders verbaasd naar de futuristisch aandoende wagen. Een groepje werknemers moet lachen om een collega die expres voor de bezorgrobot langsloopt om te kijken of hij goed is afgesteld. Even later rijdt een vrachtwagen achteruit en heeft deze de robot bijna in zijn dode hoek.

De ontwikkelaars die meelopen kunnen de machine altijd handmatig bijsturen. „Tot nu toe is dat niet nodig geweest”, zegt Torsten Scholl, ontwikkelaar van de bezorgrobot. Scholl is CEO van TeleRetail en werkt samen met de Albert Heijn in deze testfase. Hij somt de voordelen op van een zelfrijdende robot ten opzichte van een drone. „Het gaat om het gewicht. Tenzij je een hele grote drone ontwikkelt, kan de drone twee kilo aan. Deze wagen kan 35 kilo dragen en helpt ons om software te ontwikkelen die we ook in grotere voertuigen gebruiken.”

Dat de robot op deze manier wordt getest, wil niet zeggen dat Albert Heijn de bezorging door robots in de nabije toekomst uitrolt. Brouwer geeft uitdrukkelijk aan dat het doel is om te leren. „We vragen ons af wat de klant vindt en wat onze medewerkers vinden. We vragen steeds feedback.”

Daar kan Scholl mee aan het werk, zegt hij. „Voordat we de robot weer aanzetten, passen we de nieuwe bevindingen toe door ze te programmeren. Het is bijvoorbeeld heel lastig voor de robot om zich tijdens de lunch tussen grote groepen mensen te manoeuvreren, ontdekten wij. Op deze manier proberen we steeds te kijken hoe we kunnen verbeteren wat we al hebben en de robot te ontwikkelen.”

Privéterrein

De bezorgrobot mag vooralsnog alleen getest worden in het autoluwe gebied op de High Tech Campus, vertelt Brouwer terwijl ze terugloopt naar de AH to go. „Dat komt omdat het privéterrein is. De Nederlandse wet staat bezorgrobots nog niet toe op de weg.”

Ondertussen parkeert de robot zichzelf weer. John Bierens, werknemer op de campus, komt net uit de Albert Heijn lopen en kijkt geïnteresseerd toe. „Als je verder denkt dan de bezorging op de campus, zie ik veel mogelijkheden. Toch heb ik ook nog vragen. Hoe zit het met de veiligheid? Er kan van alles misgaan. Bezorging met robots heeft wel toekomst, denk ik. Zeker op afgebakende terreinen.”