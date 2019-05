Verbaasde toeristen op Amsterdam Centraal

Het is vanwege de ov-staking heel rustig op het Centraal Station van Amsterdam. De reizigers die wel op het station rondlopen, zijn toeristen die tot hun verrassing horen dat er geen treinen rijden.

Een Italiaanse toerist sprak van "een totale verrassing" dat er wordt gestaakt. Hij en zijn vrienden zijn op vakantie en moeten een vlucht in Düsseldorf halen. Ze hebben nu geen idee hoe ze er moeten komen. Een Braziliaanse toeriste moet naar Brussel en hoorde pas bij het station van een NS-medewerker dat er geen treinen rijden.

Op Centraal Station wordt vanwege de staking continu omgeroepen dat er zeer beperkt tot geen treinen rijden. Omdat de rechter bepaalde dat Schiphol wel bereikbaar moet zijn, rijdt er een ‘noodpendel’ van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. Op het traject rijden vier treinen per uur, normaal zijn dat er 25 per uur. Die trein is vooralsnog normaal bezet. Bij de pontjes over het IJ achter CS is het eveneens rustig. Diverse mensen zijn wel verbaasd dat deze niet varen.