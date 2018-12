VEON gaat banen schrappen in Amsterdam

Telecomconcern VEON schrapt banen in Amsterdam en Londen. In totaal gaat het om honderd tech-gerelateerde functies in Londen en Amsterdam. Ook verdwijnen negentig banen op het hoofdkantoor.

Topvrouw Ursula Burns stopt met de investeringen in het digitale platform waarmee het bedrijf de concurrentie met grote techbedrijven als Facebook en Google aan wilde gaan. Bovendien wil VEON het mes zetten in de operationele kosten.

VEON is een telecomconcern dat met name actief is in Rusland en de voormalige staten van de Sovjet-Unie. Ook in Pakistan, Algerije, Bangladesh en Laos biedt het in Amsterdam genoteerde bedrijf mobiele telefonie aan. Het aandeel in een samenwerkingsverband in Italië werd eerder dit jaar van de hand gedaan.

Voormalig topman Jean-Yves Charlier had de strategie ingezet om een socialenetwerk- en betaalapp te bouwen. Die moest lijken op de Chinese app WeChat. Dat project kostte ongeveer 100 miljoen dollar per jaar. Het project mislukte doordat in de verschillende landen waar VEON actief is, eigenlijk andere diensten nodig waren. Daarom mogen de nationale bestuurders van VEON voortaan aangeven waar de prioriteiten in hun land liggen.

Burns werd eerder deze maand benoemd als topvrouw en voorzitter van VEON, maar heeft eigenlijk al sinds maart de touwtjes in handen. Ze probeert de bedrijfsstructuur van het telecomconcern te versimpelen om meer dividend te kunnen regelen voor de aandeelhouders.