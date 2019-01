Venezuela devalueert de bolivar

Venezuela heeft de waarde van zijn munt, de bolivar, met ongeveer 35 procent gedevalueerd. Daarmee moet de waarde van de bolivar meer in lijn komen met de koersen op de zwarte markt.

Sinds maandag kan een particuliere geldhandelaar, het door de centrale bank goedgekeurde Interbanex, wisseltransacties uitvoeren in het land. Interbanex zette de officiële wisselkoers vast op 3200 bolivar voor een dollar. Dat is ruwweg in lijn met de prijs op de zwarte markt. De officiële wisselkoers van de centrale bank is ongeveer 2084 bolivar per dollar.

De stap met Interbanex wordt gezien als een ommezwaai in het beleid van president Nicolás Maduro, die jarenlang strenge valutacontroles oplegde en buitenlandse reserves nationaliseerde. Dat beleid zorgde voor een diepe economische crisis en een gang van burgers en bedrijven naar de zwarte markt voor dollars. De ‘greenback’ is een noodzaak in het economisch instabiele land met hyperinflatie en een tekort aan basisbehoeften.

Maduro lanceerde in augustus nog een serie economische hervormingen, waaronder een devaluatie van de bolivar met 96 procent. Maar sindsdien is de munt nog eens zo’n 98 procent van zijn waarde kwijtgeraakt.

De politieke situatie in Venezuela is momenteel zeer onrustig. De Verenigde Staten en een reeks landen in de regio hebben oppositieleider Juan Guaidó erkend als staatshoofd en er bij Maduro op aangedrongen af te treden.