Veluwse varkensboer: Activisten laten zich niet tegenhouden

De bezetting van de boerderij in Boxtel leidt ook tot onrust bij Gelderse varkenshouders. „Als ze met honderd man komen, houd je ze niet tegen.”

Hoe voorkom je dat ongewenste gasten je stallen binnendringen? Gijs en Evelina van Ommeren uit Lunteren hebben er zeker over nagedacht, toen begin mei vanuit de landbouworganisaties de eerste signalen binnenkwamen dat activisten iets van plan zouden zijn. „Wat kunnen we doen? Camera’s ophangen? Deuren op slot? En hoe zullen we reageren als ze komen? Maar eigenlijk kunnen we geen reden bedenken waarom ze ons zouden uitkiezen”, zegt Evelina.

De boerin beseft dat de Brabantse collega dat laatste waarschijnlijk ook zou hebben gezegd. En toch waren daar maandag opeens zo’n 200 mensen, die zijn erf overspoelden en zijn stal binnendrongen. „Het grootste risico is dat ze een ziekte binnenbrengen. Die activisten kwamen van over de hele wereld, je weet nooit wat ze meenemen. Ik moet er niet aan denken dat hier Afrikaanse varkenspest uitbreekt.”

De familie Van Ommeren houdt 4000 vleesvarkens en 70 melkkoeien. Als deelnemer aan het project Vallei Boert Bewust zijn ze niet bang om ‘burgers’ te vertellen hoe ze met hun dieren omgaan. Af en toe ontvangen ze bezoekers.

„In de meivakantie was er een fietstocht van Vallei Boert Bewust. Toen zijn hier ook mensen geweest. Die mochten een kijkje nemen bij de melkrobot in de koeienstal en bij de installatie waarmee we het voer voor de varkens samenstellen”, zegt Evelina van Ommeren.

De varkensstal zelf blijft altijd dicht, behalve voor mensen die er beroepsmatig iets te zoeken hebben. Die moeten dan wel bedrijfskleding aantrekken.

De enige maatregel die de familie Van Ommeren tot nu toe heeft genomen is het afsluiten van een deur aan de achterkant van de stal waar vanuit het woonhuis geen zicht op is.

Een collega uit een nabijgelegen dorp denkt dat deuren sluiten weinig helpt. „Als ze naar binnen willen, lukt het ze toch wel. Desnoods kruipen ze door de ventilatiekokers”, zegt de boer, die per se niet met zijn naam in de krant wil. „We zijn allemaal voorzichtig om onszelf in de kijker te spelen. Er zijn de laatste jaren meer vervelende dingen gebeurd”, legt hij uit. „Actievoerders hangen bijvoorbeeld ’s nachts camera’s in je stal. Bij een slager kwamen ze binnen en spoten ze allemaal verf over het vlees. Heel triest. Het wordt tijd dat er harder tegen zulke mensen wordt opgetreden.”

Nee, bang is hij niet. „Maar wat begin je in je eentje tegen honderd man? Wat daar in Boxtel is gebeurd is gewoon een grove overval.”

De Veluwse boer heeft zeugen en vleesvarkens. Het gevaar van ziekte-insleep is niet het enige risico als Jan en alleman de stal binnenloopt. Vooral zeugen zijn volgens hem erg gevoelig voor stress. „Ze worden onrustig, gaan staan en weer liggen, terwijl de biggetjes er omheen scharrelen. Dat kost je zo een paar biggen.”