„Velen gebaat bij principeakkoord pensioenen”

Het principeakkoord tussen het kabinet en sociale partners over een nieuwe pensioenstelsel is een "belangrijke stap". De kans op kortingen is immers kleiner geworden, stellen pensioenfondsen voor de metaalsector PMT en PME. Deelnemers aan die fondsen zijn dan ook "zeer zeker gebaat" bij de afspraken.

"Een verlaging hoeft pas bij een beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent in plaats van 104 procent", schrijven de fondsen in een reactie. Ze stippen daarbij wel aan dat de kans op een verlaging van de pensioenen blijft bestaan.

PMT en PME laten verder weten dat zowel de nadere uitwerking van het akkoord als de invoering van de nieuwe regels veel voeten in de aarde zal hebben. De fondsen hopen daar snel aan te kunnen beginnen, zodat deelnemers snel duidelijkheid hebben.