Vele thuiswerkers remmen groei bij snellaadbedrijf Fastned

Snellaadbedrijf Fastned voelt zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto’s de laatste tijd vanuit huis werken. Daardoor hoeven ze hun wagen relatief minder vaak op te laden. Toch zijn het nog steeds flinke groeipercentages, die de beursgenoteerde onderneming in een handelsbericht naar buiten heeft gebracht.

De opbrengsten gerelateerd aan het opladen van elektrische auto’s stegen afgelopen kwartaal met 54 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 1,6 miljoen euro. In totaal werd er 2,9 gigawattuur (GWh) aan duurzame elektriciteit afgenomen. Dat komt neer op een stijging van 50 procent. Fastned zag daarnaast zijn actieve klantenbestand met 53 procent oplopen tot 47.213 mensen.

Eerder dit jaar ging het even een stuk minder goed bij de snelladers van het bedrijf als gevolg van de corona-uitbraak. Topman Michiel Langezaal vindt dat er duidelijk herstel te zien is na het dieptepunt in maart. Hij ziet ook nog andere lichtpuntjes. „Wat niet tot uiting komt in onze cijfers is de kwantumsprong in onze onderliggende markt, waarbij in veel van onze markten de levering van volledig elektrische voertuigen verschoof van 1 tot 2 procent van de totale autoverkopen in 2019 naar een verkoop van 5 tot 10 procent in september van dit jaar.”

Zodra mensen weer meer gaan rijden verwacht Fastned weer een versnelde omzetgroei. Daarom blijft het bedrijf de eigen capaciteit voorlopig uitbreiden door nieuwe en grotere stations te bouwen. Fastned werkt al langer aan een Europees netwerk van duizend snellaadstations. Tot nu toe heeft het bedrijf er 126 in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.