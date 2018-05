Veiling eerste mei-schol: 70.000 euro voor Mercy Ships

De veiling van het eerste kistje zogeheten mei-schol heeft maandag op de visafslag in Urk 70.000 euro opgebracht. Het bedrag is geschonken aan de christelijke hulporganisatie Mercy Ships. Die verwacht met het geld zeker 280 kinderen in Afrika te kunnen helpen met een oogoperatie.

Viskopers uit diverse plaatsen boden via het systeem van een zogeheten Amerikaanse veiling mee op het kistje schol. Uiteindelijk deden de Urker visbedrijven Dayseaday en Korf Vis gezamenlijk het laatste bod. Daarna overhandigde Klaas-Jelle Koffeman, voorzitter van de Stichting Visserijdagen Urk, een cheque met daarop het eindbedrag aan Marianne Huurman, interim-directeur van Mercy Ships.

EO-coryfee Andries Knevel, die de veilingmeester assisteerde, vertelde over zijn ervaring aan boord van de Africa Mercy. Op dit ziekenhuisschip werken zo’n 450 vrijwilligers, die gratis medische hulp bieden aan de allerarmsten. „Ik was diep onder de indruk. Dan komt dit schip een Afrikaanse haven binnenvaren voor duizenden mensen die niet naar een dokter of ziekenhuis kunnen. Geweldig.”

Tijdens de veiling bood SGP-Kamerlid Chris Stoffer een rondleiding door de Tweede Kamer aan. Ook werd er een koffiegesprek met SGP-fractieleider Kees van der Staaij weggegeven.

Kinderen van groep 7 van de Cornelis Zeemanschool in Urk waren in het kader van een themaweek op de visafslag. Zij schonken 250 euro.