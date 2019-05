VEH wil btw-regeling over zonnepanelen

Kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen kunnen meer btw terugvragen. Dat blijkt uit twee uitspraken van rechters. De Belastingdienst is echter in beroep gegaan en zo’n procedure kan flink wat tijd kosten. Vereniging Eigen Huis (VEH) vraagt de fiscus daarom de rechten van huizenbezitters die zich nu melden te garanderen als de uitspraak in stand blijft.

Volgens de rechters kunnen bezitters van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen niet alleen btw terugvragen over die panelen zelf en de installatie ervan, maar ook over een deel van de bouw van het dak waarop die liggen. Dat terugvragen kan tot vijf jaar na aankoop, waardoor mensen die vanaf 2014 een woning hebben gekocht daarvoor in aanmerking komen.

Als de fiscus de aanvragen echter afwijst, verliezen deze mensen hun rechten. Zolang de beroepsprocedure loopt, zou de Belastingdienst geen beslissing moeten nemen over de aanvragen, vindt VEH. De rechten van mensen die zich tijdig melden zouden dan gewoon moeten blijven gelden tot er een beslissing in hoger beroep of mogelijk zelfs cassatie is gekomen.

In totaal gaat het om honderdduizenden woningbezitters die mogelijk duizenden euro’s per woning kunnen terugvragen. Daarmee wordt de terugverdientijd van zonnepanelen aanzienlijk verkort.