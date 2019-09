VEH waarschuwt voor Betaalgarant Nederland

De Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwt kopers van nieuwbouwwoningen voor Betaalgarant Nederland. Voor zover de vereniging kan nagaan, heeft die partij geen verzekeringsvergunning. Ook zijn de dekkingsvoorwaarden van de afbouwgarantie onduidelijk.

Volgens berichtgeving in de media zou Betaalgarant Nederland kopers in de steek hebben gelaten bij het faillissement van een bouwer in Brielle. „Helaas is niet elk garantie-instituut betrouwbaar”, zegt VEH. De vereniging heeft De Nederlandsche Bank (DNB) verzocht om te onderzoeken of de partij wel voldoet aan de regels. Zo niet, dan moet DNB optreden, vindt VEH.

Een woordvoerster van Betaalgarant Nederland bevestigt dat het bedrijf nog geen vergunning heeft. De onderneming is volgens haar al een tijd met DNB in gesprek of een vergunning wel nodig is. De zegsvrouw betreurt de berichtgeving over het project in Brielle. „Het gaat om een hele complexe situatie”, zegt ze. Volgens haar heeft de betrokken aannemer de afgelopen jaren veel fouten gemaakt. Betaalgarant Nederland zou nog druk bezig zijn met het oplossen van de problemen.